أكاديمية الأوقاف الدولية تعلن انعقاد دورتين جديدتين فى الحاسب الآلى

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم عقد دورتين جديدتين رقم (117، 118) بمركز الحاسب الآلى فى أكاديمية الأوقاف الدولية بدأت السبت 26/ 8/ 2023م وتستمر حتى الخميس الموافق 7/ 9/ 2023م، وذلك فى إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمى فى كافة وجوه المعرفة وخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى، واستمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها..

والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهى رقم (117) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

م الاسم المديرية الوظيفة

1 محمد حسن على حسين الأقصر - إمام وخطيب

2 منصور محمد منصور برسى الأقصر - إمام وخطيب

3 يونس عبد الحى لطيف يونس الغربية - إمام وخطيب

4 أيمن فتحى عبد الحميد محمد القاهرة - إمام وخطيب

5 محمد سعيد عطا الله على المنيا - إمام وخطيب

6 رجب خلف صابر فرج المنيا - إمام وخطيب

7 محمد عبد الناصر عباس أحمد أسيوط - إمام وخطيب

8 حسين محمود حسن حزين بنى سويف - إمام وخطيب

9 رمضان نور الدين أمين أحمد بنى سويف - إمام وخطيب

10 السيد موسى محمد موسى عمرو بورسعيد - إمام وخطيب

11 عادل صلاح على أحمد بورسعيد - إمام وخطيب

12 أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد - إمام وخطيب

13 محمود حسن عبد الحق سيد أحمد بورسعيد - إمام وخطيب

14 سليم السيد حسن متولى بورسعيد - إمام وخطيب

15 محمد ماهر أحمد سيد سوهاج - إمام وخطيب

ثانيًا: الدورة المسائية وهى رقم (118) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً.

م الاسم المديرية الوظيفة

1 حسام حسن محمود رسلان سوهاج - إمام وخطيب

2 أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم شمال سيناء - إمام وخطيب

3 أحمد فرج عبد القادر حسن قنا - إمام وخطيب

4 أمانى رفعت محمد الحسينى الدقهلية واعظة

5 عزة عبدالمنعم محمد أبو الهدى الدقهلية واعظة

6 أسماء شحاتة حسن عبدالعزيز المنيا واعظة

7 رانيا إبراهيم محمد مهنا المنيا واعظة

8 عبد الباسط إبراهيم محمد عبد اللطيف سوهاج - إمام وخطيب

9 محمود حسانين محمد حسانين جنوب سيناء - إمام وخطيب

10 سالم زكى الششتاوى الحلوانى الغربية - إمام وخطيب

11 حافظ راضى حافظ قويدح الغربية - إمام وخطيب

12 أنس نادهى زكى عبد الحميد الإسماعيلية - إمام وخطيب

13 أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية - إمام وخطيب

14 محمود عبد الزين محمد عبد المولى البحيرة - إمام وخطيب

15 محمد عيد أمين عبد الجواد بنى سويف - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصى يحتوى على عدد (3) صورة شخصية، وصورة المؤهل، وصورة الرقم القومى.