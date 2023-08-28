أسعار العملات اليوم الاثنين 28-8-2023 بالبنك الأهلى المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-8-2023، بالتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، بينما سجل الدينا الكويتي 99.09 جنيها للشراء، و100.01 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.19 جنيه للشراء، 33.35 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.68 جنيه للشراء، 38.88 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.