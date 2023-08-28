اليوم السابع
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أستاذ استثمار: معطيات الاقتصاد المصرى قوية وفرص الاستثمار واعدة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:12 م
أستاذ استثمار: معطيات الاقتصاد المصرى قوية وفرص الاستثمار واعدة مداخلة محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار لقناة اكسترا نيوز
بسمة محمد

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قال محمد الشوادفى أستاذ الإدارة والاستثمار، إن معطيات الاقتصاد المصرى قوية وفرص الاستثمار واعدة، وجاءت القرارات من الرئيس السيسى والحكومة المصرية فى دعم الصناعة خلال السنوات المقبلة، لإعطاء دوافع وحزمة حوافز داعمة تحقق للمستثمرين إقامة المشروعات المختلفة.

 

وأوضح الشوادفى فى مداخلة هاتفية خلال تغطية إخبارية من تقديم الإعلامية دارين مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن انضمام مصر إلى اتفاقية "بريكس"، ودخولها فى هذا التكتل الاقتصادى، يجعل مصر تهتم بشأنها الاقتصادى، وبأن الصناعة هى الأولية الأولى فى تقدمها، وفرصة اتساع الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية أصبحت كبيرة بعد اتفاقية "بريكس".

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال 7 سنوات ماضية وهى تهتم بتشجيع الاستثمار، حيث تم إنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 تريليون جنيه، وتشريعات وقوانين ميسرة، وأيضا إعطاء حوافز ملموسة للمستثمر، والعمل على الصناعات المحلية لتحل الواردات، ودعم الصادرات المصرية لتقدم الاقتصاد المصري.

 


بريكس

الاقتصاد المصري

الاستثمار المصري

إكسترا نيوز



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