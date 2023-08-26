طقس حار على مدن وقرى كفر الشيخ وإقبال على مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يسود طقس حار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، فسجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 33 درجة كدرجة عظمى، 35 درجة محسوسة، و23 درجة صغرى، لتكون الأجواء حارة عن أمس الجمعة، وسرعة الرياح 30كم \ ساعة على سواحل البحر المتوسط بمصيف بلطيم، وزاد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم ال6، وسط زحام شديد من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أنه يسود اليوم السبت، الموافق 26 أغسطس، 2023م طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، أن الرياح تنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



اقبال على مصيف بلطيم



جانب من الاقبال على مصيف بلطيم