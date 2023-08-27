وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الدقهلية _ شريف الديب

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور هانى عنتر وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مديرعام التعليم العام.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة ، مؤكدا على الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كما أكد أنه يتم تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى أعلن عنها مع بدء العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين.

وشدد على ضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى، مشددا على منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس ، ووجه مديرى الإدارات إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الالتزام بالكثافات.

كما أكد وكيل الوزارة على التعليمات الخاصة بشؤون المعلمين وعقد لجان الندب والنقل بإدارة التنسيق لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل أو الندب بجميع الإدارات ، وذلك تفعيلا للقرار الوزارى 202 لسنة 2013 بشأن ندب أو نقل المعلمين والإداريين، ويتم اصدار النشرات الخاصة بهذا الشأن ومراجعتها .

واكد على ضرورة متابعة مديرى الإدارات والجهاز التنفيذى المدارس قبل بدء العام الدراسى من حيث:" المبنى - العاملين – السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية"، وتكليف أمين مرافق للمياه وأمين مرافق للكهرباء من مشرفى النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياه، مع سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والأسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف ، التأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل فى بداية العام الدراسى.

وأكد على جميع القيادات الإدارية بالإدارات التعليمية بإعداد خطه للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى 2023/2024 ، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.