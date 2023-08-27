اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 08:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التربية والتعليم يبحث آليات تنفيذ إنشاء مدرسة "العباقرة"

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:36 م
وزير التربية والتعليم يبحث آليات تنفيذ إنشاء مدرسة "العباقرة" اجتماع لبحث آليات إنشاء مدرسة "العباقرة"
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة "العباقرة"، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى أن فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.
 
ووجه الوزير بوضع آليات لإمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة "العباقرة" بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.  
 
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ، ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة "العباقرة" وشروط التحاق الطلاب، والامتيازات المقدمة للخريجين منها.
 
جاء ذلك بحضور مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم الدكتور رضا أبو سريع مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد رزق الله مسئول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 
وقد حضر من جانب الوزارة الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين، والدكتورة نهاد سعيد مدير عام الموهوبين والتعلم الذكي.
 
 

التربية والتعليم

مدرسة العباقرة

اخبار مصر

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الموضوعات المتعلقة

وزراء التعليم العالى والبيئة والتربية والتعليم يسلمون جوائز "أفضل جامعة صديقة للبيئة"

السبت، 26 أغسطس 2023 01:55 م

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 7139 معلمًا بعد قرارات وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:34 م

119 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة السبت .. البداية باللغة العربية والدين.. التربية والتعليم: جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب ويسمح فقط لمن رسب فى مادتين فأقل بأداء الاختبارات

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 م

المحكمة الإدارية ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة