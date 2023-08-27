وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر

كتب مدحت وهبة

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وجاء ذلك بحضور عميد دكتور احمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار.



وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية



وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.