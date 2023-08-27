ننشر مواقيت الصلاة الأحد 27/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 32: 4
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:46
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:38
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:52
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:23 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:50
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:12 م
وقت صلاة العشاء 8:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:31
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