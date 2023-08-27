نقيب الزراعيين: تخريج 5 دفعات من المتدربين لسوق العمل في 5 مهن زراعية معتمدة

كتبت آية دعبس

نظمت نقابة الزراعيين في مقر مركز تدريب تنمية القدرات المهندسين الزراعيين والقيادات بنادي الزراعيين بالدقي دورة تدريبية لعدد 60 متدربا فى بعض التخصصات الزراعية بإجمالي 5 مهن ترتبط بالأنشطة المهنية ومزاولة المهن لنقابة الزراعيين، وهي دورات «اخصائي تحليل طبية » و «شهادة الاستشارى الزراعى » و«أخصائي التغذية»، وأخصائي «جودة وسلامة الغذاء»، «مكافحة افات زراعية ».

وقام نقيب الزراعيين بحضور الدكتور احمد الكردي مدير مركز تدريب وتنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات بنقابه المهن الزراعيه والمهندس جمال ابو المعاطي منسق عام التدريب بمركز تدريب تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات و الدكتور عبد الله اسماعيل سكرتير عام النقابة والمهندس عبد الرؤوف الجمل امين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة النقابة العامة بتسليم المتدربين شهادات مزاولة المهنة لعدد 5 مهن رئيسية، ضمن برنامج الدورات التدريبية في نقابة المهندسين الزراعيين وضمن منظومة التدريب في النقابة لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين لتلبية إحتياجات سوق العمل المصري. وتم تسليم شهادات الدورات التدريبيه التي نفذتها النقابه خلال شهر اغسطس 2023.

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الأحد، أن الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة ومنها وجميع الدورات الأخرى تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة في التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعي في ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف «خليفة»، إن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج تدريب المهندسين الزراعيين وضمن منظومة التدريب في نقابة المهن الزراعية لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين لتلبية إحتياجات سوق العمل المصري، موضحا أن النقابة هي الجهة المنوط باستخراج شهادات مزاولة المهنة لتلبية إحتياجات سوق العمل لعدد 43 مهنة زراعية ويوجد اشتراطات وقيود لاستخراج المزاولة لجميع التخصصات بعد تنفيذ برنامج دورات تدريبية بمركز تنمية القدارات للمهندسين الزراعيين الكائن بنادى الزراعيين بالدقى.

أضاف نقيب الزراعيين، أن أحد أهم أهداف النقابة هو، تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين، وهي من الاختصاصات ، الأصيلة للنقابة ، وفقًا للقانون النقابة، وأنه على مدار سنوات ماضية لم يكن لدى النقابة مركز للتدريب رغم إمكانات النقابة، موضحاً أن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية فى جميع الدورات.

وأوضح «خليفة»، أنه تمت الاستعانة بخبراء فى جميع المجالات والتخصصات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية. وقانون النقابة و منها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق القانون وهو أن يكون حاصلا على مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور وان ينطبق عليه شروط التدريب وحسب قانون النقابة واللوائح .

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن منح شهادة الدورة تتوقف على اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين، موضحا أن مركز تدريب وتنمية القدارات للمهندسين الزراعيين والقيادة يمنح هذه الدورات ومنها دورة «أخصائي تغذية» (دورة تحليل طبية)( ودورة سلامة وصحة غذاء) (ودورة مكافحة الآفات والصحة العامة) .

ولفت «خليفة»، إلي أن جميع الدورات فى المجال الزراعى تمكن الخريجين من الحصول على شهادتي حضور الدورة ومزاولة المهنة ضمن الوسائل التعليمية المختلفة التي ينفذها المركز من أجل التدريب والتطوير للمهندسين الزراعيين حتى يتناسب ذلك مع متطلبات سوق العمل حيث يعمل فريق العمل بالمركز. على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تطبيق ومنصة زووم والانترنت والتعليم من بعد .