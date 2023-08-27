اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 10:17 م
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نقص المناعة يعرضك لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائى

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:00 م
نقص المناعة يعرضك لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائى التهاب الكبد
كتب – حسام الشقويرى

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التهاب الكبد الوبائى هـ، واختصارًا HEV هو أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة (A) أو (B) أو (C) أو (D) أو (E)، وينصح الخبراء لمنع الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي باتخاذ تدابير وقائية، حيث تلعب النظافة دورًا مهمًا ضد الفيروس باتباع نظافة اليدين، وعدم شرب المياه من مصادر غير نظيفة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

تظهر أعراض المرض بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، حيث إنهم معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعدوى، خاصة متلقى زراعة الأعضاء.

تشمل الأعراض التي تظهر بشكل شائع ما يلي:

الحمى

الإجهاد الشديد

ألم المفاصل

فقدان الشهية

ألم في البطن، حكة، طفح جلدي

الغثيان

القيء الذي يستمر لبضعة أيام

نوبات التهاب الكبد الخاطف (فشل كبدي حاد)


التهاب الكبد الوبائي

علاج التهاب الكبد الوبائي

أعراض التهاب الكبد الوبائي

التهاب الكبد الوبائى



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