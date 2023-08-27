اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 11:47 م
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نشاط مكثف استعدادا لمهرجان الإسماعيلية الدوليّ للفنون الشعبية.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:17 م
نشاط مكثف استعدادا لمهرجان الإسماعيلية الدوليّ للفنون الشعبية.. صور نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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واصل جهاز التطوير والتجميل، أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وتم صيانة الجزيرة الوسطى بشارع عبد المنعم عمارة بمدخل البلاجات، واشتملت أعمال الصيانة على تقليم نخيل البلتشارد وأشجار الفيكيس، كما تم إزالة الحشائش من الجزيرة الوسطى؛ للحفاظ على جمال الشارع كمنطقة سياحية. 
 
كما قام العاملين بالجهاز بصيانة شارع صبري مبدى بحيِّ ثالث الإسماعيلية، وتم قص وتهذيب النجيل.
 
وعلى جانب آخر، قامت فِرق حيّ ثالث الإسماعيلية، بتجميل وتنظيف وإنارة المحيط الداخلي والخارجي لقصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى دهان وتطوير القصر من الداخل. 
 
ومن الجدير ذكره، أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كان قد وجَّه روساء المراكز والمدن ومديري القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات استعدادًا لاستقبال وفود المحافظة.
 
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (1)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (1)

نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (2)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (2)

نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (3)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (3)

نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (4)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (4)

نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (5)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (5)

نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (7)
نشاط مكثف بقطاع التطوير والتجميل (7)

 


الاسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

محافظة الاسماعيلية

تجميل الاسماعيلية



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