تركيب ماسورة مياه في خط المياه العكرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

واصل جهاز التطوير والتجميل اليوم السبت، أعماله في مسطحات و ميادين الإسماعيلية ، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية وزيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث تم تركيب ماسورة مياه 8 بوصة في خط المياه العكرة؛ لزيادة ضخ المياه في مدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي؛ وذلك حفاظًا على المسطح الأخضر وشتلات الورد والزهور والأشجار المثمرة من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عليها، حتى لا تتعرض النباتات للجفاف.