اليوم السابع
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السبت، 29 يوليو 2023 06:22 م
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تركيب ماسورة مياه في خط المياه العكرة بالإسماعيلية

السبت، 29 يوليو 2023 05:16 م
تركيب ماسورة مياه في خط المياه العكرة بالإسماعيلية تركيب ماسورة مياه في خط المياه
الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

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واصل جهاز التطوير والتجميل اليوم السبت، أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية وزيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة. 
 
حيث تم تركيب ماسورة مياه 8 بوصة في خط المياه العكرة؛ لزيادة ضخ المياه في مدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي؛ وذلك حفاظًا على المسطح الأخضر وشتلات الورد والزهور والأشجار المثمرة من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عليها، حتى لا تتعرض النباتات للجفاف. 
 
 
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (1)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (1)

تركيب ماسورة مياه في خط المياه (2)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (2)

تركيب ماسورة مياه في خط المياه (3)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (3)

تركيب ماسورة مياه في خط المياه (4)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (4)

تركيب ماسورة مياه في خط المياه (5)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (5)

تركيب ماسورة مياه في خط المياه (6)
تركيب ماسورة مياه في خط المياه (6)
 

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

تطوير الميادين

المسطحات الخضراء



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