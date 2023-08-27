اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 12:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:23 ص
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد.. صور متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وكفر سعد، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
 
ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد أنور المشرف على المدينة الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
 
واستهل نائب رئيس الجامعة، جولته بتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية بكفر سعد حيث يتم صيانة جميع الغرف، والطرقات، وصالات المذاكرة.
 
كما تفقد الدكتور تامر سمير، أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ وشبرا، وتفقد غرف الإقامة، والمطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، كما تفقد الملاعب والورش والغرف السكنية للطلاب.
 
وأكد الدكتور تامر سمير، أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.
 
 
تفقد المدن الجامعية بجامعة بنها
تفقد المدن الجامعية بجامعة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

 


اخبار القليوبية

المدن الجامعية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

نائب رئيس جامعة بنها

العام الدراسي الجديد

صيانة المدن الجامعية بجامعة بنها



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة