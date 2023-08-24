جامعة بنها الأهلية: امتحان تحديد مستوى الأحد المقبل للعائدين من جامعات السودان وروسيا

وقال الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه سيعقد امتحان كلية الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة، وامتحان كلية الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء التي يحق لها دخول الامتحان من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

أوضح رئيس الجامعة، أنه يجري استقبال طلاب كليات الهندسة، والاقتصاد، وعلوم الحاسب المرسل لهم بريد إلكتروني، أو جرى التواصل معهم تليفونيا فقط من خلال بوابة 8، وعلى كل طالب إظهار «الإيميل» المرسل إليه قبل عبور البوابة، على أن يجري استكمال باقي الكليات تباعا.