مياه القناة: حملات لإزالة التعديات على خطوط الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انطلاق حملات مكبرة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لإزالة حالات التعديات علي خطوط الشبكات، مما يؤثر علي وصول مياه الشرب للمواطنين وتعد اعتداء علي مرافق الدولة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة مستمرة، وأسفرت عن ضبط مزارع وأراضي متعدية علي مسار وخطوط مياه الشرب، بالقنطرة غرب، مؤكداً قيام الشركة بالتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي على خطوط المياه، وأن تلك التعديات مخالفة وتمثل اعتداء على مرافق الدولة، وتؤثر بالسلب على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هناك أيضا حملات مكبرة تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة فى إقليم محافظات القناة والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف لجان من الرقابة والمتابعة والتفتيش، والقطاع التجارى، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديرى الفروع والمناطق، لشن حملات مكبرة لسرعة ضبط كافة التعديات علي مسار خطوط المياه والوصلات الخلسة التى تتعدى على شبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات من خلال الحملات المكبرة التى أطلقتها، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.