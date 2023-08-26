محافظ كفر الشيخ: إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية وتحرير محاضر تموينية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا ومركزا كفر الشيخ والحامول، حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ، وأعمال تطوير موقف الحامل للسيارات الأجرة، وحملات نظافة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين ورصد الشكاوى والطلبات وفحصها بجدية وبذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم بأقصى سرعة لتحقيق رضاهم.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات التموين للمرور والرقابة على المخابز البلدية مما أسفر عن تحرير محضرين، نقص وزن، ومحضر مواصفات، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمنظومة النظافة ،وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، كما تابع أعمال التجميل وانشاء سور مجمع المواقف ضمن أعمال تطوير الميادين وإنشاء محاور مرورية جديدة بخطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول والقائم بالأعمال شركة الإنتاج الحربي.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من المهد ل 7 حالات بقرية محلة القصب، وقرية الحمراء، وقرية أريمون، وقرية اسحاقه، و3 حالات بقرية محلة موسى، حيث تم إيقاف الأعمال، وإزالة جميع التعديات، ومصادرة مواد البناء، وتسليم الأرض لجهة الولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها من المهد، وكذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاستمرار بالمتابعة المستمرة لضبط أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بدون ترخيص، مشدداً على المجابهة الفورية لجميع أنواع التعديات، وإزالتها من المهد في حينها، جاء ذلك بحضور رضا رجب، وهاني الجميل، وعبد العزيز جمعه، وأيمن شلبي، ومحمد صلاح، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب، وسامي سمير، القائم بأعمال قرية اسحاقه، وياسر عقبه، رئيس قرية أريمون، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية محلة موسى، وأحمد رشاد، رئيس قرية الحمراء، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بكل قرية.