اليوم السابع
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مياه الجيزة: شجرة تعيق أعمال إصلاح خط مياه بشارع الأنصار منطقة الدقى "فيديو"

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:10 م
مياه الجيزة: شجرة تعيق أعمال إصلاح خط مياه بشارع الأنصار منطقة الدقى "فيديو" إصلاح كسر ماسورة بالدقى
كتبت - مرام محمد

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أعلن وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر بخط مياه قطر 100مم بشارع عرفات مع شارع الأنصار بمنطقة الدقى.
 
وأوضح عابدين، أنه فور تلقي بلاغاً بشأن وجود كسر بخط  المياه بتلك المنطقة، دفعت الشركة بفرقة إصلاح، حيث تم سحب المياه الناتجة عن الكسر، وتتوقف أعمال الإصلاح على إزالة شجرة كبيرة فوق خط المياه.
 
هذا ويتواجد بموقع العمل فريق طوارئ من حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل للعمل على إزالة الشجرة للبدء في أعمال الإصلاح.
 
وأكد أن الحي يواصل عمله الآن لرفع الشجرة والتي تسببت جذورها في كسر الخط، وفور انتهاء أعمال رفع الشجرة بالكامل، سيتم البدء في إصلاح الكسر، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ساعتين على الأكثر لتعود بعدها خدمة المياه للشوارع المتأثرة تدريجيا.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

 


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الجيزة



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