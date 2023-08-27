مياه الجيزة: شجرة تعيق أعمال إصلاح خط مياه بشارع الأنصار منطقة الدقى "فيديو"

كتبت - مرام محمد

أعلن وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر بخط مياه قطر 100مم بشارع عرفات مع شارع الأنصار بمنطقة الدقى.

وأوضح عابدين، أنه فور تلقي بلاغاً بشأن وجود كسر بخط المياه بتلك المنطقة، دفعت الشركة بفرقة إصلاح، حيث تم سحب المياه الناتجة عن الكسر، وتتوقف أعمال الإصلاح على إزالة شجرة كبيرة فوق خط المياه.

هذا ويتواجد بموقع العمل فريق طوارئ من حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل للعمل على إزالة الشجرة للبدء في أعمال الإصلاح.