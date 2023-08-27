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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:27 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 21 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من صباح أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 21 رحلة طيران بينها 5رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من دولة بولندا، ورحلتين داخليتين.  و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من ألمانيا.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.

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