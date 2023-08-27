مصرع 3 من جنود المارينز و5 بحالة خطيرة فى تحطم مروحية للجيش الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن مسئولون أمريكيون أن ثلاثة من قوات المارينز الأمريكية قد قتلوا جراء تحطم طائرة من طراز أوسبيرى خلال تدريبات عسكرية فى أستراليا، بينما أصيب آخرون كانوا على متنها.

ومن بين 23 من جنود المارينز الذين كانوا على متن الطائرة MV-22B، لقى ثلاثة مصرعهم بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى داروين الملكى فى حالة خطيرة، بحسب بيان اليوم، الأحد، من القوة البحرية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن جنود المارينز الذين كانوا على متن الطائرة كانوا يحلقون فى إطار تدريبات عسكرية، وتستمر جهود الإنقاذ.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الطائرة أوسبيرى كانت عامل مشترك فى العديد من حوادث التحطم التي تم تسجيلها خلال سنوات. ففي عام 2022، لقى خمسة من جنود المارينز مصرع بعدما تحطمت طائرتهم MV 22B لال مهمة تدريب فى كاليفورنيا. وفى نفس العام قتل أربعة أخرون من رجال الخدمة الأمريكيين عندما تحطمت طائراتهم خلال تدريبات تابعة للناتو فى النرويج.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم، الأحد، أن الجهات المعنية في بلاده تقدم كافة المساعدة الممكنة لمساعدة القوات الأمريكية في إنقاذ أفراد المروحية التي تحطمت صباح اليوم قبالة ساحل داروين، واصفا الحادث بالمؤسف.

ونقلت شبكة إيه بي سي الأسترالية عن ألبانيز قوله :" تركيزنا كحكومة وكوزارة دفاع ينصب بشكل كبير على الاستجابة للحوادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف" نتبع البروتوكولات في مثل هذا الوقت وتتعاون قوات الدفاع الأسترالية مع أصدقائنا في قوات دفاع الولايات المتحدة ،للتأكد من أننا نقدم كل مساعدة ممكنة"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي تعمل مع القوات الأمريكية لإنقاذ أفراد الدفاع الأمريكيين.

وقال ألبانيز للصحفيين : "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من قوات الدفاع الأمريكية فقط، وأنه لا يوجد أفراد من الدفاع الأسترالي في هذا الحادث، وإن تركيزنا كحكومة ووزارة دفاع ينصب بشكل كبير على الاستجابة للحوادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب."