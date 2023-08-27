اليوم السابع
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مصرع طفلين غرقا في نهر النيل بأطفيح

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:38 ص
مصرع طفلين غرقا في نهر النيل بأطفيح غريق.. أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل وشقيقته للغرق في نهر النيل بقرية القبابات في أطفيح وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين في نهر النيل بقرية القبابات في أطفيح ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلا وشقيقته تعرضا للغرق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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