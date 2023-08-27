مصرع طالب جامعى لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب بكلية التربية جامعة سوهاج يبلغ من العمر 20 سنة ويقيم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه على إثر تعرضه للدغ ثعبان أثناء تواجده بالأرض الزراعية تم نقل الجثة للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة ولا توجد شبهة جنائية.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى المنشاه المركزى تفيد بوصول طالب مصاب بحالة إعياء شديد إداء تعرضه للدغ ثعبان وتوفى عقب ذلك وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة بوصول المدعو بدر م ب م ب 20 سنة طالب بكلية التربية ومقيم دائرة المركز مصاباً " حالة إعياء " إدعاء لدغ ثعبان وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

وبسؤال عمه المدعو بديوي ب م ب 51 سنة محاسب ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجله شقيقه المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية لدغه ثعبان مما أدي لإصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.