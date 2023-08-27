مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية - السويس

لقيت سيدة مصرعها، صدمتها سيارة مجهولة أسفل كوبرى أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وجار نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة أسفل كوبرى أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع سيدة مجهولة، وجار نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.