مشهد بديع.. كوكب زحل يتقابل مع الشمس ويظهر كنقطة لامعة فى السماء

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كوكب زحل سيكون اليوم الأحد 27 أغسطس فى تقابل مع الشمس، وبذلك يكون كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات له ، أن الكوكب سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام ، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم .

وأشار إلى أن كوكب زحل يظهر بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة .

وكان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، كشف أن المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس باتجاه الشمال (الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى)، و (العقرب) و(القوس/ براد الشاي) في الجنوب.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن مجموعة الجبار الشهيرة تبدأ في الشروق في 4:00 صباحا في أول الشهر ، ثم في 2:30 صباحا تقريبا في نهاية الشهر ، ويترائى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة/ دنب) في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل، ويترائى المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة لفترات قصيرة ، بينما يشرق زحل والمشترى مع تقدم الليل طوال شهر أغسطس .