محافظ كفر الشيخ يشارك في معرض مشروع "أيادي مصر" لدعم المنتجات التراثية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالورشة الافتتاحية وافتتاح معرض مشروع "أيادي مصر"، اليوم الاحد، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية فى عمومها، وذلك بحضور عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسقى مشروع ايادى مصر بالمحافظات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الورشة التجريبية بمثابة طوق نجاة، لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالاً للتسويق الالكترونى، والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وأشراف المحافظة، مؤكدا أن هناك توجيهات لتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.

وشاركت محافظة كفر الشيخ بالعديد من منتجات السجاد و الكليم والجولان من منتجات مدينة فوه، الذي تتميز به، ونالت المنتجات رضا محافظ كفر الشيخ، ووزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر؛ بأنه سيتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ن وزارة التنمية المحلية لصالح المحافظة الأكثر تميزاً فى عرض منتجاتها اليدوية والتراثية فى الجناح المخصص لها فى المعرض.



جانب من الحضور برفقة محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يشارك فيمعرض مشروع أيادى مصر