تأجيل محاكمة زوج أنهى حياة زوجته عقب تعذيبها في كفر الشيخ لـ أكتوبر المقبل

وشهدت المحكمة اليوم إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع بدء المحاكمة حيث وصل المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة لبدء ثاني جلسات محاكمته.

كانت جهات التحقيق، قد وجهت في وقت سابق للمتهم"ع. ع. ع.ع"، وشهرته "وائل.س"، 44 سنة، صياد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأنه قام بقتل المجني عليها زوجته "عالية.ح.ا.ح"، عمدًا إثر خلافات زوجية دائمة بثت الضغينة في نفسه بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها، وأعد لهذا الغرض أدوات كابل كهربائي - شومة.

كما تبين من الأوراق أن المتهم انهال على زوجته ضربًا بما سبق وأعده مستقرة ضرباته بكافة أنحاء جسدها، مواليًا تعديه بأن قربها في صفد جنزير حديدي وحلق شعر رأسه، حتي فاضت روحها إلي بارئها، محدثًا ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق قاصدًا من ذلك إزهاق روحها عي النحو المبين بالتحقيقات.