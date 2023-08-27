محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادى للمحافظة

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومدير صندوق الاسكان، ورؤساء المدن المعنية، ومديري الادارات اعضاء مجلس ادارة الصندوق.

بدا الاجتماع بالتصديق علي محضر اعمال الجلسة السابقة، ثم عرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، وعرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان مشروع الإسكان الجديد لعدد 6010 وحدة سكنية، وتم عرض مقترح سداد قيمة الوحدات السكنية للمستحقين طبقا لقرار اللجنة رقم 339 لسنة 2023.

كما تم عرض موقف وحدات الاسكان الاداري للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ.

كما عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية التي تضم كافة الإدارات المالية والمختصة، وبحضور القيادات التنفيذية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ في اطار المتابعة المستمرة الدورية الاسبوعية للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المشتركة

ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجديدة بخطة العام المالي 2023 / 2024 الربع الأول وموقف التعاقدات بالمدن.

كما تابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وبحث سبل تعظيم تلك الموارد

كما عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمناقشة إنهاء توريدات الأجهزة الميدانية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والوقوف علي آخر المستجدات لما تم من رفع للشبكات والتدريب الميداني علي رخص البرامج لقيام جهاز المرافق بالمهام المنوطة به.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء محمد عياد والمهندس أحمد كمال نائب المدير التنفيذي لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس عيسى متولي عوض الله رئيس جهاز معلومات شبكة المرافق