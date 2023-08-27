اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم ويشدد على الانضباط.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:16 ص
محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم ويشدد على الانضباط.. صور فودة يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، فى جولة ليلية، منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة. وشدد المحافظ خلال الجولة على الانضباط والالتزام بعرض البضائع والمنتجات داخل المحلات وعدم عرضها خارج المحل لإتاحة الطرقات للجمهور، وقرر المحافظ غرامة مالية ضخمة لمن يخالف هذه التعليمات.

كما وجه المحافظ ادارة المرور بغلق بعض محاور بالسوق القديم أمام كافة أنواع المركبات فى الفترة من الثامنة إلى الحادية عشرة مساءا للسماح للزوار بتفقد السوق القديم.

 

يشار إلى أن منطقة السوق القديم تشهد ازدحاما من مختلف الجنسيات والزائرين خاصة بعد أعمال التطوير الشاملة به، بالإضافة لكونه ضمن برامج جميع شركات السياحة.

 

كما وجه المحافظ بإجراء الصيانة الدورية وأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الحضارى المتميز حيث تعتبر منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة حاليا من أهم المزارات السياحية للأجانب والعرب والمصريين

 

كما شهد المحافظ عرض فرقة تابعة للثقافة بجنوب سيناء والتى تقوم بالعروض التراثية لتعريف الزائرين التراث البدوى خلال عروضها بالمجان يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع بالأماكن المفتوحة مثل السوق القديم، والمسرح المكشوف بالممشى السياحى، ومسرح سوهو سكوير بشرم الشيخ طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

 

 
 
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (1)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (1)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (2)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (2)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (3)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (3)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (4)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (4)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (5)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (5)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (6)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (6)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (7)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (7)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (8)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (8)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (9)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (9)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (10)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (10)

فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (11)
فوده يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم (11)

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

جولات تفقدية

جولات ليلية

منطقة السوق القديم

الحفاظ علي الطابع التراثي

الانظباط والالتزام بعرض المنتجات

التراث البدوي

فرقة التلقائيين

مدينة شرم الشيخ



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