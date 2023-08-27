مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش تفعيل بعض البرامج مع جامعة إيست لندن

الدقهلية - محمدالحبشي

انعقد اليوم مجلس جامعة المنصورة الجديدة ، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، واستهل "الخولي" المجلس بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين، بجامعة المنصورة الجديدة من أعضاء المجلس، والعمداء ومديري البرامج العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، لما يقدموه من مجهودات خلال فترة التنسيق وقبول الطلاب الجدد، وإعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال دفعات جديدة.

وصدق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 25 يونيو2023، والممتدة حتى 18يوليو2023، هذا وقد أحيط المجلس علما، بخطاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن توصية لجنة قطاع الدراسات القانونية بتغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بالجامعة إلى "كلية القانون"، مقترح مذكرة التفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة نوتنجهام ترنت، وعرض منشور وزارة التضامن بشأن إطلاق الموسم السابع في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023"، تحت رعاية وزارة التضامن ، تقرير حضور منسق الوافدين بالجامعة لإجتماع: منسقي الوافدين بالجامعات الأهلية والخاصة لمبادرة "إدرس في مصر"، تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill ، تقرير نظام معلومات الطلاب SIS ، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks ، تقرير نظام التصحيح الإلكتروني E- correctio ، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT ، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، تقرير الأداء السنوي للكليات والإدارات العامة بالجامعة.

وأحيط المجلس بنتيجة منتصف فصل الصيف 2022-2023، واعتماد جدول الإمتحان النهائي لفصل الصيفي 2023، وإعتماد الخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتبارًا من 16 سبتمبر 2023 ، تثبيت الرسوم الدراسية للسكن الجامعي في العام 2023-2024 ، ومناقشة تقرير المنح الدراسية لطلاب الجامعة في العام الجامعي 2023-2024 ، وإعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة ، اعتماد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقررات المطروحة في العام الجامعي 2023-2024 ، تقرير نتائج المتقدمين لشغل وظيفة معاون تدريس بجامعة المنصورة الجديدة في العام الجامعي 2023-2024 ، تقرير مكتب التنسيق بالجامعة بشأن ضوابط تنسيق الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، مذكرة اختبارات اللغة الانجليزية للطلاب الراسبين والغائبين فيها في الامتحان الأخير ، مذكرة الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام 2023-2024 ، تقارير المقاصات العلمية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة الجديده وبعض المستشفيات الجامعية والتعليمية ببالمنصورة ومدينة دمياط الجديدة ، الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الكليات ، تكليفات الإشراف على الكليات الجديدة ، تقرير الإشتراك في معارض للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة ، إعتماد آلية التدريب الصيفي والتدريب الحقلي للطلاب التي تنطبق عليهم لوائحهم الداخلية.

وناقش رئيس المجلس اليات تفعيل بعض البرامج مع الجامعات الأمريكية وفقًا لإتفاقيات التعاون الموقعة، وتفعيل بعض البرامج مع جامعة ايست لندن وفقًا لإتفاقية التعاون الموقعة، إعتماد تقارير الأعذار الطبية وإيقاف القيد للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني 2023، ومناقشة المذكرة المقدمة من أمين عام الجامعة، بشأن آلية تكهين أوراق الأسئلة والإجابات للإمتحانات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وكذلك المستندات المالية ، وعرض على المجلس المذكرة المقدمة من الدكتور سامي عبدالكريم مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية بشأن مقترح إنشاء "العيادة القانونية" بالجامعة ، تشكيل فريق تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة 2023 ، خطة استقبال الطلاب الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد 2023- 2024 ، المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ مدير إدارة شئون الطلاب بشأن الطلاب المفصولين والمعرضين للفصل بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023 ، المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ مدير إدارة شئون الطلاب بشأن مواعيد التسجيل والدراسة والامتحانات المقترحة للعام الجامعى 2023-2024 ، اعتماد تقارير المقررات لكل البرامج العلمية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم ، الأماكن الجديدة التي من المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم والاستعداد لاستخدام هذه الأماكن لكل كليات وبرامج بالجامعة .

وأختتمت أعمال المجلس بأصدار قرار تشكيل مكتب الوافدين بالجامعة.