لماذا نشعر بالحر رغم عدم وجود ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة؟.. الأرصاد ترد

كتب محمود راغب

لماذا نشعر بالأجواء شديدة الحرارة رغم عدم وجود ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، سؤال أجابت عنه هيئة الأرصاد الجوية، حيث أكدت أن الشعور بحرارة الجو يعتمد على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه عندما نقول إن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة معنى هذا أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

وتابعت هيئة الأرصاد : من إحدى نعم الله علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد ، موضحة أنه فعندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي يقلل ذلك من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات .

ويشهد اليوم الأحد ، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.