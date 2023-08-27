كل ما تريد معرفته عن "تمساح" زيمبابوي الفائز بولاية رئاسية ثانية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فاز رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، (80 عاما) بولاية ثانية، بحسب ما أعلن مسئولو الانتخابات، الأحد، وحصل على 52.6% من الأصوات مقابل 44 % لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي.

ونرصد أبرز المعلومات عن الرئيس الزيمبابوي وفقا لتقرير لهيئة الاذاعة البريطانية على نسختها العربية:

- يلقب في زيمبابوي بالتمساح بسبب مكره السياسي، وشعار حزبه "لاكوست" أي التمساح.

- سياسى مخضرم شغل منصب نائب الرئيس حتى 2017

- اتهم بالخيانة فاضطر إلى الهروب من البلاد وعاد بعد أسبوعين ليكون زعيم حزب زانو الحاكم إثر الانقلاب الذي قاده الجيش على الرئيس موغابي.

- ولد عام 1942 في المنطقة الوسطى في زفيشافانج في زيمبابوي، وهو من مجموعة كارانجا أكبر مجموعات الشونا التي تقطن في زيمبابوي. متزوج و لديه 3 أبناء هم ايمرسون الصغير، كولين و سين.

- درس الحقوق في جامعة زامبيا وفي جامعة لندن بعد حرب الاستقلال.كما حضر مدرسة للاعداد الفكري في بكين.

- دخل عالم السياسة عام 1962 من خلال انضمامه إلى اتحاد الشعب الأفريقي في زيمبابوي، ثم ذهب إلى مصر والصين لتلقي التدريبات العسكرية عام 1963.

- بعد عودته من الصين، شارك في الكفاح ضد نظام إيان سميث من أجل التحرير.تم القبض عليه و تعرض للتعذيب لدرجة أنه قال فقد السمع في أحد أذنيه. حكم عليه بالإعدام لكن عدلت فيما بعد ليقضي عشر سنوات في السجن.

- بعد حرب الاستقلال عين وزيرا لشؤون الأمن و استمر في المنصب حتى عام 1988، بعدها أصبح وزيراً للعدل.

- شغل منصب وزير المالية بالنيابة بين عامي 1995-1996 قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان في فترة 2000-2005. ثم أصبح وزيرا للاسكان الريفي في 2005 - 2009.

- شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 2013. وفي ديسمبرمن عام 2014 تولى منصب نائب الرئيس حتى 6/11/2017.