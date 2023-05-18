قافلة دعوية لـ"وعظ بورسعيد" تزور دور تحفيظ القرآن الكريم لأول مرة "صور"

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، اليوم الخميس، قافلة دعوية توعوية لزيارة عدد من دور تحفيظ القرآن الكريم بمختلف أحياء المحافظة.

ترأس القافلة الدعوية الشيخ محمد عفيفي، وشارك بها الشيخ عبد الرحمن الصياد المنسق الإعلامي للمنطقة، الشيخ صلاح عجوة مدير التوجيه، الشيخ يوسف شمس الدين واعظ أول عضو لجنة الفتوى الرئيسية ببورسعيد، والواعظتان ضحى النجار وجهاد عصام، كما حضر فعاليات القافلة الشيخ الدكتور محمد زرمبة مدير شئون القرآن الكريم في منطقة بورسعيد الأزهرية، ومحمد علي إداري بها.

وزارت القافلة الدعوية دور عائشة رضوان، جنة الرضوان، التوبة، ود الرحمن، المنار، لتحفيظ القرآن الكريم، بأحياء الزهور والمناخ والضواحي وتم عمل مسابقات بين الأطفال من رواد الدور، وتوزيع الحلوى والهدايا الرمزية على الفائزين منهم، وتحدث الوعاظ والواعظات معهم عن فضل حفظ وتعلم القرآن الكريم.

وقال الشيخ محمد عفيفي، إن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الدعوية التوعوية التى تجوب كافة أحياء ومناطق محافظ بورسعيد لنشر الوعي الديني والفكر الوسطى الازهري، لاسيما بين الشباب والأطفال الذين هم بناة المستقبل ليكبروا بفكر مستنير، يجعل المجتمع اكثر تحضرا ورقي.

وأضاف أن تلك القافلة الدعوية تنظم لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت بناءً على تعليمات وتوجيهات الامام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، وتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي اعطي لنا الضوء الأخضر لنشر الوعي الديني والرد على فتاوي المواطنين في كافة ربوع المحافظة داعما ومساندا لنا.