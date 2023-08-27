فوائد صحية لتناول البيض يوميا.. أبرزها تقوية الذاكرة

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثون عن مدي ضرورة أهمية تناول بيضتين بشكل منتظم يوميا لكل فرد لما يحتويه البيض من فوائد صحية متعددة منها الحفاظ علي صحة العيون وتقوية الاسنان وتعزيز العظام ، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد، وقلة تناوله يضعف الذاكرة ويسبب أضرار صحية .وسنعرض وفقا للتقرير التالي جزء من تلك الفوائد .وذلك وفقا لما نشره موقع ميديك فوروم.

فوائد تناول البيض يوميا :

1. البيض يحتوي علي عدد من الفيتامينات أ، ب5، ب12، د، ه، ك، ب6على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن.

2. يعزز مستوي الكولسترول

صفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 ملجم من الكوليسترول الغذائي.

تشير إحدى الدراسات إلى أن البيض لا يرفع نسبة الكوليسترول على الإطلاق لدى حوالي 70% من الأشخاص. ووفقا للباحثين، فإن الكولسترول الموجود في النظام الغذائي لا يؤدي بالضرورة إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم.

3. يحتوي علي فيتامين الكولين.

الكولين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وغالبًا ما يتم تجميعه مع فيتامينات ب. يتم استخدامه لبناء أغشية الخلايا ويساعد على إنتاج جزيئات الإشارة في الدماغ. تحتوي بيضة واحدة مسلوقة على حوالي 147 ملجم من الكولين، وهو ما يمثل 27% من القيمة اليومية التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

4. يساعد البيض في الحفاظ على البصر.

مع تقدمنا ​​في السن، نحتاج إلى رعاية أعيننا بشكل أفضل. يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين ، وهي مضادات أكسدة مفيدة تساعد في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين. كما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو مفيد لصحة العين.

وأوضح الأطباء عند تناول بيضتي في اليوم، يحصل الجسم على نسبة مثالية من مركب كولين الكيميائي، وهو من المواد الأساسية اللازمة لضمان النشاط الطبيعي للدهون الفوسفاتية التي توفر الاتصالات بين خلايا الدماغ. كما يسبب نقص هذا المركب انخفاض الذاكرة.لذا يشدد الباحثون علي ضرورة تناول البيض بصورة منتظمة .

وأظهرت نتائج الدراسات إن النساء اللواتي تناولن في سن المراهقة بيضتين يوميا، انخفض خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 18%. كما يحتوي بيض الدجاج على مجموعة فيتامين "بي" التي تضمن صحة الجلد والأظافر والشعر والجهاز العصبي. لذلك فإن البيض مفيد جدا للنساء الحوامل، حيث أنه يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء والأنبوبة العصبية للجنين، ويمنع تأخر النمو العقلي للطفل.