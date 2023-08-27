اليوم السابع
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غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا مركز بنى مزار ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:38 م
غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا مركز بنى مزار ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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