خريجو مبادرة "حياة كريمة" يجرون جولة ميدانية لمشروعات المبادرة بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

حرصت "مبادرة حياة كريمة " بالقليوبية، على زيارة خريجي برنامج Value، ضمن المبادرة الرئاسية، لقرية الأحراز بدائرة مركز شبين القناطر والتي تستهدفها المبادرة ضمن المرحلة الحالية، حيث شملت الزيارة عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية زي مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبي والمدرسة.

وكشفت هند جلال المنسق الميداني لمبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، أن الزيارة تضمن شرح الخدمات المقدمة في كل جهة بجانب نسب الإنجاز والعائد منها على أهالي القرية والتي كانت محرومة من كل الخدمات.

وأوضحت، أن "برنامج فاليو" هو برنامج تدريبي مدته 5 أيام يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتم تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في شتى المجالات.