اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 02:12 م
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خريجو مبادرة "حياة كريمة" يجرون جولة ميدانية لمشروعات المبادرة بقرى شبين القناطر

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:06 م
خريجو مبادرة "حياة كريمة" يجرون جولة ميدانية لمشروعات المبادرة بقرى شبين القناطر جانب من الزيارة
القليوبية إبراهيم سالم

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حرصت "مبادرة حياة كريمة" بالقليوبية، على زيارة خريجي برنامج Value، ضمن المبادرة الرئاسية، لقرية الأحراز بدائرة مركز شبين القناطر والتي تستهدفها المبادرة ضمن المرحلة الحالية، حيث شملت الزيارة عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية زي مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبي والمدرسة.
 
وكشفت هند جلال المنسق الميداني لمبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، أن الزيارة تضمن شرح الخدمات المقدمة في كل جهة بجانب نسب الإنجاز والعائد منها على أهالي القرية والتي كانت محرومة من كل الخدمات.
 
وأوضحت، أن "برنامج فاليو" هو برنامج تدريبي مدته 5 أيام يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتم تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في شتى المجالات.
 
الطلاب المشاركين بالمبادرة
الطلاب المشاركين بالمبادرة

الطلاب خلال الزيارة
الطلاب خلال الزيارة

تفقد مشروعات المبادرة بالقرى
تفقد مشروعات المبادرة بالقرى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
 

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

حياة كريمة بالقليوبية

شبين القناطر

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