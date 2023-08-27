علامات هتقول لك إمتى تذهب لطبيب نفسى

كتبت إيناس البنا

عند الوقوع في مشكلة أو الشعور باكتئاب قد يتساءل البعض: هل نحتاج إلى الذهاب لطبيب نفسي أم لا؟"، خاصة أن كثيرًا منا يقع في العديد من مشاكل العمل والعلاقات، لأن هناك العديد من الأشياء في هذه الحياة تضعنا تحت الضغط النفسي طوال الوقت، وهو ما يزيد من العزلة الاجتماعية والاكتئاب، ولكن الذهاب للطبيب لابد وأن يكون في حالات معينة.

من جانبها قالت الدكتورة تقى شرف الدين، أخصائي الطب النفسى، إن أي تغير يطرأ على الإنسان مثل التفكير في أفكار غريبة أو وجود تصرفات غير عادية وعدم وجود حلول جيدة عن المشكلة فلابد من الذهاب إلى الطبيب النفسي لأنه سيساعدك بشكل كبير على إيجاد طريقة مناسبة للتغلب على المشاكل التي تتعرض إليها.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كل ما كان اكتشاف المشكلة أسرع، كان الحل أسهل خاصة أن أهم شيء هو المعرفة والإدراك بالمشكلة، حتى لا تزيد المضاعفات التي ستأتي منها مثل: مش قادر أقوم وانزل واكمل اليوم مثل الأول والإحساس بالعزلة".

ولفتت إلى أنه من المهم جدًا التركيز مع النفس في آخر كل يوم والتفكير وأعطى نفسي المساحة الكافية حتى أستطيع اكتشاف أى تغير حصل وأقدر أساعد نفسى أتخطى أى مشكلة تواجهنى.

وأوضحت أنه على المريض أن يدرك أن دور الطبيب النفسي هو تشخيص الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة وإرشادك خلالها وهو وحده لن يؤدي إلى التعافي، وعليك بذل الجهد والقيام بدورك والواجبات أو المهام التي يمنحك إياها الطبيب لاكتساب المهارات ونجاح العلاج النفسي.