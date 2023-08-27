اليوم السابع
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عامل بمحل وراء سرقته فى الخصوص

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:27 م
عامل بمحل وراء سرقته فى الخصوص حبس ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه ، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

 


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