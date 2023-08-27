اليوم السابع
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طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 31 درجة وإقبال كبير على الشواطئ

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:00 م
طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 31 درجة وإقبال كبير على الشواطئ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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يستمر الطقس المعتدل على محافظة مطروح والساحل الشمالى، وتتراوح درجات الحرارة اليوم الأحد، بين 22 و31 درجة مئوية، مع ارتفاع الرطوبة نسبياً، وتساهم الأجواء الشاطئية ونسمات الهواء فى تخفيف الإحساس بالحرارة.
 
ويزيد الشعور باعتدال الطقس على شواطئ البحر، خاصة مع أجواء المصيف الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة، بالتزامن مع الشعور أكثر بطقس حار رطب نهاراً على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلى ومعتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
وتشهد الفترة الحالية، إقبالا كبيراً من المواطنين من المحافظات المختلفة، هرباً من الحر والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف فى أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب فى المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.
 
ويتوافد المصطافون على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، فى ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، فى ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحى.
 
وتتنافس شواطئ مطروح، فى جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك فى الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذى يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

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