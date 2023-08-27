ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بالإسكندرية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز وبدالين التموين.

وقامت إدارة شرق التموينية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية لاستخدامها فى التربح من أموال الدعم بدون وجه حق.

وتم تحرير محضرين انتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن ، تحرير محضرين توقف لبدالين تموين للتوقف عن العمل بدون أذن مسبق من التموين، تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.