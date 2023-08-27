اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بالإسكندرية

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:59 م
ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بالإسكندرية حملات تموينية وضبط البطاقات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز وبدالين التموين.
 
وقامت إدارة شرق التموينية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية لاستخدامها فى التربح من أموال الدعم  بدون وجه حق.
 
وتم تحرير محضرين انتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن ، تحرير محضرين توقف لبدالين تموين للتوقف عن العمل بدون أذن مسبق من التموين، تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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