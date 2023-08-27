ضبط 53 مهاجرًا غير شرعي أثناء عملية تهريب في مدينة لينز النمساوية

كتبت: هناء أبو العز

ضبطت قوات الأمن النمساوية شاحنة تخص مهربين في مدينة لينز ويختبيء بها 53 مهاجرا غير شرعي بعضهم من الأطفال.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، إن الشرطة أوقفت شاحنة جرارة تحمل لوحات بولندية في مدينة لينز وعُثر على 53 لاجئًا مختبئين في مكان تحميل البضائع.

وأضاف البيان، أن الشرطة أحضرت حافلة لنقل المهاجرين ولم يصب أحد بأذى أثناء عملية الضبط وقادت الشرطة المهاجرين إلى مركز الاحتجاز حيث يجري الآن تحديد المكان الذي أتي منه هؤلاء الأشخاص.

وذكرت وسائل الإعلام النمساوية اليوم، أن الحكومة الفيدرالية تؤكد بأنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة الجماعية غير الشرعية إلا أن مهربي البشر ما زالوا يشعرون بأمان شديد في النمسا بل ويصلون إلى قلب لينز في وضح النهار – وسط عاصمة الولاية – وهو ما يدحض أسطورة الحدود الآمنة.