صحة دمياط: تحرير 2690 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة

دمياط معتز الشربيني

واصلت مديرية الصحة بدمياط مجهوداتها الرقابية لضبط المنشأت الغذائية المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو تستخدم مواد غير صالحة غير مطابقة للمواصفات.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات تحت إشراف دكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات منذ انطلاق مبادرة 100يوم صحة.

حيث تم المرور على 1830منشاةمنها 1241منشاة تدار بدون ترخيص و99منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة

تم تحرير 2690 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة

كما تم ضبط 19.503طن أغذية ما بين مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط6914 لتر عصائر ومشروبات وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم اعدام 9693 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اعدام 3961لتر أغذية سائلة متغيرة الخواص الطبيعية وتم سحب 315 عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى

واهابت مديرية الصحة بدمياط بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم