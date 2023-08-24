اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 06:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"صحة دمياط" تعلن عن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية لشهر سبتمبر

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:07 م
"صحة دمياط" تعلن عن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية لشهر سبتمبر محافظة دمياط -أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمبر القادم، والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.
 
والجدير بالذكر، أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
 
وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل:
 
خطة القوفال العلاجية بدمياط خلال شهر سبتمبر
خطة القوفال العلاجية بدمياط خلال شهر سبتمبر

 


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