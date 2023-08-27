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صحة المنيا: إجراء 58 ألفا و751 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات خلال شهر

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:24 م
صحة المنيا: إجراء 58 ألفا و751 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات خلال شهر إجراء التحاليل
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل دور كافة الإدارات بالمديرية والوصول بالفرق الطبية إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتقديم الخدمة الطبية اللائقة لأبناء المحافظة.
 
من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء (58) ألف و(751) تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، وذلك خلال شهر يوليو الماضى،
مؤكدا أن إدارة المعامل بالمديرية تقدم خدماتها عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية.
 
وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل أنه تم إجراء (378) تحليل عينة أغذية وتحليل (4045) عينة مياه شرب و(34)عينة مياه صرف صحى و(33) عينة مياه غسيل كلوى و(3) فحوصات لمياه معبأة و(33) فحص مياه مبيدات و(132) فحص طرود معادن ثقيلة وفحص (78) عينة مياه حمامات سباحة واستخراج (1211) شهادة صحية.
 
وأشارت إلى إجراء (7969)صورة دم كاملة و(14651) تحليل غازات دم وأملاح و(23436) تحليل كيمياء وتحليل (690) عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، و(647) تحليل فيروسات (ELISA)، إلى جانب (471) فحص ميكروسكوبى وتحليل (114)عينة للكشف عن ميكروب الدرن وتم إجراء (100) تحليل (PCR) فيروس كورونا، وتحليل(930)عينة للكشف عن الملاريا، بالإضافة إلى فحص (925) حالة لتحليل لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن.
 

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