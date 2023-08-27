"صحة الأقصر" تطلق حملة توعية عن أمراض الصيف المختلفة ضمن "100 يوم صحة"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن بدء حملة للتوعية ضد أمراض الصيف وهى الإجهاد الحراري، وضربات الشمس والتسممات الغذائية وأمراض الإسهال والأمراض المنقولة بواسطة البعوض، وذلك في إطار حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع أو تقليل حدوث أمراض الصيف، والأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب، وكذلك الحشرات الناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض .

ويضيف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه من المقرر أن يتم إتباع عدة خطوات للوقاية من أمراض الصيف، منها يجب الإبتعاد عن أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية، والامتناع عن الخروج وقت الذروة لعدم التعرض لحروق الشمس، وتناول السوائل بكثرة مثل الماء والفواكه الصيفية، وتجنب لدغات البعوض وتقليل فرص تواجدها، وكذا استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، واستعمال المبيدات الحشرية الآمنة، واستخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس، منوها إلى تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح باستمرار وغسيل الخضروات والفواكه جيداً.

كما تشمل الحملة للتوعية ضرورة تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام وتفريغها وتنظيفها أسبوعياً، واستعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة، والتخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها، والنظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار، والتخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها، وأكد على إنه يجب التعامل مع الأعراض المرضية بعد التعرض للدغات البعوض فعند الشعور بأعراض مرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول، والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الأسبرين أو الإيبوبروفين، وشرب السوائل باستمرار والراحة، وفي حال زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية حكومية لتلقي العلاج المناسب، ويجب عدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها إلا عن طريق التوصية الطبية بواسطة المختصين فقط.