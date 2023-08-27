حملة "100 يوم صحة" بالشرقية تنفذ حياة سيدة قبل دخولها في غيبوبة سكر

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل الفرق الطبية بمبادرة الرئاسية، 100 يوم صحة بمحافظة الشرقية، تقديم خدماتها للمواطنين، وأنقذ فريق طبي سيدة من مدينة الزقازيق ، بعد بإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بالمبادرات الصحية 100 مليون صحة، والتي كشفت عن إصابة السيدة بإرتفاع شديد في سكر الدم، وحدوث اضطرابات في درجة الوعي، وذلك أثناء تقديم الخدمة الطبية لها من خلال الفرق الطبية بإحدى العيادات المتنقلة المنتشرة ، ضمن خطة المبادرة ، وعلى الفور كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور فادي جلال مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، باستدعاء سيارة الإسعاف، ونقل السيدة إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للسيدة.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى تصدر الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المراكز الأولى في نتائج أعمال المبادرة الرئاسية 100يوم صحة على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

والمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تستمر حتى الأول من اكتوبر 2023، بهدف التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة، وتكثيف العمل بها، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل نظام الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية، والمراكز العلاجية المتخصصة، بالإضافة لتكثيف وانتشار القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وإجراء المسوحات الميدانية لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال، ولقاحات كورونا، مع إتاحة الخدمات العلاجية بأعلى جودة في جميع المنشآت الصحية.