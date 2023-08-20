9 أعراض لقرحة المعدة وطرق العلاج المنزلى لتخفيف الألم

كتبت ميرفت رشاد

يساهم نمط الحياة وعادات الأكل غير الصحية فى حدوث تقرحات بالمعدة، فى حين أن معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون بالقرحة إلا بعد فوات الأوان، وإليك علامات وأعراض قرحة المعدة والعلاجات للشفاء منها في المنزل، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

أعراض قرحة المعدة

1. آلام في البطن

الألم في منطقة المعدة هو أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعًا، هذا الألم عادة ما يكون مستمرًا ولكنه خفيف، قد تشعر أيضًا بألم حارق في الجزء العلوي من البطن، والذي قد يتفاقم على معدة فارغة أو في الليل.

2. عسر الهضم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم المنتظم أن يحذروا من القرحة، غالبًا ما يشير عسر الهضم المتكرر، الذي يتبعه الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ، إلى قرحة في المعدة.

3. الحموضة المعوية

يشكو الأشخاص الذين يعانون من الحموضة المعوية من الإحساس بالحرقان من معدتهم إلى منتصف الصدر، لكنه في بعض الأحيان يتحرك صعودًا إلى القناة الهضمية، غالبًا ما يحدث مع التجشؤ ويمكن أن يكون مؤلمًا، يسبب هذا التدفق العكسي إحساسًا حارقًا خلف عظمة الصدر .

4. الغثيان والقيء

يمكن أن تؤدي قرحة المعدة إلى الشعور بالغثيان، قد يتقيأ الأشخاص المصابون بالقرحة أحيانًا ، خاصةً إذا كانت القرحة تسبب انسدادًا أو تهيجًا.

5. فقدان الشهية

قد يعاني بعض الأفراد المصابين بقرحة المعدة من انخفاض الشهية أو الشعور بالامتلاء المبكر عند تناول الطعام .

6. فقدان الوزن غير المبرر

بسبب انخفاض الشهية واحتمال سوء امتصاص العناصر الغذائية ، يمكن أن تؤدي قرحة المعدة إلى فقدان الوزن غير المقصود.

7. التعب والضعف

يمكن أن يؤدي النزيف المزمن الناتج عن قرحة المعدة إلى فقر الدم ، مما يؤدي إلى الإرهاق والضعف وانخفاض مستويات الطاقة.

8. صعوبة البلع

في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب قرحة المعدة تضيقًا أو انسدادًا في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى صعوبة البلع، والمعروف أيضًا باسم عسر البلع.

9. آلام في الصدر

في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب قرحة المعدة ألمًا في الصدر، والذي قد يتم الخلط بينه وبين المشكلات المتعلقة بالقلب.

علاجات منزلية لقرحة المعدة لتخفيف الآلام

1. البروبيوتيك

تعمل البروبيوتيك على إعادة البكتيريا النافعة إلى معدتك، يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والأطعمة المخمرة ، على الهضم ويساعد على إفراز كميات أقل من حمض المعدة.

2. العسل

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، قد يساعد تناول ملعقة كبيرة من العسل على معدة فارغة أو مزجها بالماء الدافئ على تهدئة بطانة المعدة وتعزيز الشفاء، إنه ضروري للأشخاص الذين يعانون من نوبات منتظمة من حرقة المعدة أو الغازات.

3. الصبار

يمكن أن يوفر الراحة لبعض الأفراد كعلاج منزلي للقرحة، يجب عليك دائمًا استخدام عصير الصبار الذي يُزرع بدون مواد كيميائية، يجب أيضًا تنظيف النبات جيدًا قبل استخراج العصير.

4. العرقسوس

يساعد مضغ جذور العرقسوس في تخفيف الانتفاخ وحروق المعدة.

5. شاي البابونج

القرحة هي نوع من التهاب المعدة، يحتوي شاي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهاب المعدة وعدم الراحة.

6. الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل تقليديا للتخلص من الانزعاج الهضمي، قد يساعد تناول شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوجبات على تهدئة المعدة.