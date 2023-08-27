سعر جرام الذهب اليوم الأحد يسجل 2265 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل التعاملات التي تسجل 2265 للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1915 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2265 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن اتجاه كبير من المستهلكين لشراء المشغولات الذهبية مقارنة بالجنيهات والسبائك، مشيرا إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على المشغولات الذهب لتتفوق في المبيعات على الجنيهات والسبائك لأول مرة في 2023.

وأشار "الجلا" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن رواج سوق المشغولات الذهب يعني مزيدا من التشغيل للعمالة خاصة أن صناعة المشغولات الذهب تتطلب أيدي عاملة كثيفة مقارنة بصناعة الجنيهات والسبائك التي يقل الاعتماد فيها على العمالة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أن سوق الذهب في مصر حصل على قبلة الحياة من قرار الحكومة الذي يصدر في مايو الماضي والذي يسمح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون جمارك.