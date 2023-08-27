رفع 245 حالة إشغال طريق وإعدام 10 كيلو مواد غذائية فاسدة بحى شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، إن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بسموحة بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى السوق التجاري بمنطقة سموحة ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام صحة البيئة بتحرير 10 محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية ، وقيام القوى العاملة بتحرير 3 إنذارات ، وقيام صحة شرق بتحرير 2 محضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام 10 كيلو مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 4 محاضر ، وقيام تموين شرق بتحرير 2 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

وعلى الصعيد ذاته قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 245حالة إشغال متنوعة ، بالإضافة إلى قيام إدارة شئون البيئة والرصد البيئي بتحرير 7محاضر صحية ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل 28 ألف جنيه غرامات فورية ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل 1000 جنيه مديونيات.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، و محمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، وممثلي شركة نهضة مصر ، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة ، حاتم حامد مدير إدارة رخص المحلات ، والمسئول الإعلامي، وممثلي إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والإيرادات والرصد البيئي بالحي وممثلي الطب البيطري والسلامة وصحة شرق وصحة البيئة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية .