رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: لا داعى للقلق من المتحورات الجديدة لكورونا

كتبت فاطمة خليل

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"اليوم السابع" أنه مع اقتراب فصل الخريف ونهاية فصل الصيف تزداد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية مثل: نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا، وشدد على أنه لا داعي من القلق من المتحورات الجديدة، لأن أعراضها خفيفة وتشبه أعراض البرد.

وأوضح أن متغير إيريس هو متحور فرعى من سلالة أوميكرون، مضيفًا أن الفيروس بالرغم من المتغيرات الجديدة أصبح ضعيفًا وأقل حدة وشدة مما سبق، وذلك بفضل اللقاحات وحصول الجميع على العدوى السابقة التى خلقت أجسامًا مضادة تحميهم من الفيروس ويصبح أقل تأثيرًا.

وأضاف أن المتغيرات الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، ولكن الخوف قل والقلق الذى كنا نعانيه من قبل اختفى، لأنه أصبح أقل حدة ومعظم الحالات تتعافى بصورة جيدة جدًا.

وأوضح أن أعراض متغيرات فيروس كورونا الجديدة هى نفسها إلى حد كبير وتشمل الأعراض الشائعة حاليًا مثل التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والسعال مع أو بدون البلغم والصداع.

الوقاية من متغيرات كورونا الجديدة

وشدد الدكتور أمجد الحداد على أهمية تحسين المناعة للوقاية من الفيروس ومتغيراته الجديدة موضحًا أنه من الضروري تناول نظام غذائي صحي ومتوازن والتركيز على الخضراوات والفواكه والبروتينات قليلة الدسم مع تقليل السكر والابتعاد عن تناول المواد الحافظة نهائيًا والوجبات السريعة وتقليل النشويات وزيادة تناول السلطة الخضراء والحصول على فيتامين د من الشمس.

وأكد أنه من الضروري العودة للطبيعة فى أخذ الفيتامينات بدلاً من المكملات الغذائية، مضيفًا أن النشاط البدني وممارسة الرياضة حتى المشى ينشط الدورة الدموية في جسم الإنسان وتعمل على تعزيز المناعة بشكل كبير.

وشدد الحداد على ضرورة الإقلاع عن التدخين لأنه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويضعف المناعة.

ونصح بضرورة أخد قسط من النوم لا يقل عن 7 ساعات، لأن قلة النوم والنوم متأخرًا تؤثر على المناعة بشكل سلبي، مضيفًا أن الخوف والتوتر والإجهاد يضعف أيضًا من المناعة.