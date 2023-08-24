إزاى تحمى نفسك من نوبات حساسية الصدر والأنف فى الصيف؟

كتبت فاطمة خليل

حساسية الصدر والأنف من الأمراض الشائعة والتى تصيب المريض خلال الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا فى الصيف، لكنها قد تكون أيضاً مزمنة مع المريض.

وأوضح الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ، أن مريض البرد والأنفلونزا يكون مصاباً بحساسية الجهاز التنفسي خلال الفترة التى يصاب بها بالبرد فقط، مضيفاً أن أعراض حساسية الجهاز التنفسى تشمل الرشح والعطس والتهاب الجيوب الأنفية.

وأوضح أن أبرز نصائح الوقاية من نوبات الحساسية فى الصيف هى تجنب الأشياء التى تزيد من الحساسية مثل: الأتربة وتجنب الطعام الذى يثير الأعراض لديك مثل: السمك واللبن ومنتجاته والبيض والشيكولاتة والأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة، والمانجو والفراولة والموز فهذه الفواكه من أشهر الفاكهة التى تسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

وتابع قائلاً أنه يجب تناول نظام غذائى صحى ومتوازن والنوم جيداً وتجنب التوتر والقلق قدر الإمكان، وهذه أبرز طرق تعزيز مناعة الجسم للوقاية من الأمراض المختلفة، مع ضرورة تناول أدوية مضادات الهيستامين التى تقلل من حدة نوبات الحساسية قبل حدوثها.

وأكد أنه يجب اتباع العادات الصحية الأخرى مثل: العطس فى منديل ورقى والعزل فى حالة إصابة الشخص بأى أعراض برد ورشح وحساسية.