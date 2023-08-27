رئيس زيمبابوى: من يشككون فى نتائج انتخابات الرئاسة يمكنهم اللجوء للمحاكم

وكالات

اقترح رئيس زيمبابوى الفائز بفترة رئاسية ثانية إمرسون منانجاجوا، الأحد، على من يشككون فى نتائج الانتخابات التى أُجريت الأسبوع الماضى اللجوء إلى المحاكم، وذلك بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد "تزويراً فجاً، بحسب "رويترز".

وأعلنت مفوضية الانتخابات فى زيمبابوي، السبت، فوز منانجاجوا (80 عاماً) فى الانتخابات بعد حصوله على 52.6% من الأصوات، مقابل 44% لمنافسه الرئيسى نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض.



وتولى منانجاجوا السلطة خلفاً لروبرت موجابى بعد انقلاب عسكرى عام 2017. واتسمت فترة ولايته الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وعلو معدلات البطالة.